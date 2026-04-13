lunes, 13 de abril de 2026

Paso de la Patria: La Policía recuperó equipos de montado recientemente sustraídos

En la jornada de hoy 13-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Paso de la Patria junto a sus pares de la División de Investigación Criminal de la misma dependencia, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se investiga, tras amplias labores investigativas, recuperaron varios equipos de montado vinculados al hecho. 
El procedimiento se concreto en la citada localidad, donde los efectivos luego de tomar conocimiento del ilícito ocurrido el pasado 09-04-26, donde desde el interior de un complejo, habrían sustraído elementos de varios equipos de montado, por lo que, al respecto realizaron una minuciosa labor, lo que permitió hallar y recuperar dichos elementos, denunciados como sustraídos. 
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde continuaron con los trámites correspondientes.