Paso de la Patria: La Policía recuperó equipos de montado recientemente sustraídos

El procedimiento se concreto en la citada localidad, donde los efectivos luego de tomar conocimiento del ilícito ocurrido el pasado 09-04-26, donde desde el interior de un complejo, habrían sustraído elementos de varios equipos de montado, por lo que, al respecto realizaron una minuciosa labor, lo que permitió hallar y recuperar dichos elementos, denunciados como sustraídos.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde continuaron con los trámites correspondientes.