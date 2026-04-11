Misa y acto de ascenso al personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes pertenecientes a la Unidad Regional N° 1

El acto institucional comprendió
al personal que presta servicios en las diversas dependencias bajo la órbita de
la U.R. Nº 1-San Luis del Palmar. En cada ocasión, los oficiales y suboficiales
ascendidos recibieron sus respectivos certificados, símbolos de reconocimiento
al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de su
deber.
La ceremonia fue presidida por el
señor jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon, Subjefe
de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval; directores generales,
representantes del Servicio Penitenciario Provincial, ex Jefes, autoridades de
la localidad de San Luis del Palmar y de localidades vecinas y familiares de
los efectivos recientemente ascendidos, quienes compartieron con orgullo este
trascendental momento en sus carreras.
Cabe destacar que, los ascensos
fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia, Dn. Juan Pablo
Valdés, mediante los respectivos decretos, promoviendo al grado inmediato
superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo
en sus funciones.