sábado, 11 de abril de 2026

Misa y acto de ascenso al personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes pertenecientes a la Unidad Regional N° 1

SAN LUIS DEL PALMAR
En la tarde de ayer 10-04-26, en la localidad de San Luis del Palmar se llevó a cabo una misa y posterior ceremonia de ascenso para el personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes dependientes de la Unidad Regional I.

El acto institucional comprendió al personal que presta servicios en las diversas dependencias bajo la órbita de la U.R. Nº 1-San Luis del Palmar. En cada ocasión, los oficiales y suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos certificados, símbolos de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de su deber.

La ceremonia fue presidida por el señor jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon, Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval; directores generales, representantes del Servicio Penitenciario Provincial, ex Jefes, autoridades de la localidad de San Luis del Palmar y de localidades vecinas y familiares de los efectivos recientemente ascendidos, quienes compartieron con orgullo este trascendental momento en sus carreras.

Cabe destacar que, los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los respectivos decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en sus funciones.