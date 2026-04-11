Santa Rosa: En operativos de contralor la Policía secuestró dosis de marihuana y cocaína

HAY VARIOS DEMORADOS, UNO CON PEDIDO DE CAPTURA
En la noche de ayer 10-04-26, efectivos policiales dependientes de las Comisaria de Distrito Santa Rosa, en forma conjunta y coordinada con las Comisarias de Concepcion, Tabay, Tatacuá, Mburucuyà y GTO de la Unidad Regional VII-Saladas, llevaron adelante operativos de contralor en diferentes sectores estratégicos de la localidad de Santa Rosa.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron la identificación y demora de 24 personas, de
las cuales, dos de ellas -mayores de edad- poseían pedido de captura; además se
secuestró 07 dosis de sustancia de origen vegetal -presumiblemente marihuana- y
03 de sustancia blanquecina -aparentemente cocaína-.
Las personas demoradas y lo
secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria de Distrito Santa Rosa
a fin de continuar con las diligencias correspondientes.