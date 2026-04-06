Paso de la Patria: La Policía secuestró dos motocicletas ensambladas y de dudosa procedencia

Efectivos policiales del Área de Investigaciónes de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar, realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron dos motocicletas de dudosa procedencia, que tras las primeras averiguaciones, presentaban anormalidades.
El procedimiento se concreto en la localidad de Paso de la Patria, donde los citados efectivos, procedieron a la identificación de dos personas mayores de edad, quienes circulaban en diferentes rodados -dos motocicletas de 110cc.- las cuales a simple vista se observaban ensambladas y con anormalidades en la numeración de las mismas, además, de no presentar las documentaciones correspondientes que acrediten la propiedad de las mismas.
Al respecto, las personas fueron identificadas y los rodados secuestrados, siendo posteriormente trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continuaron con las diligencias al respecto.