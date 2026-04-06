San Carlos: Un hombre murió calcinado tras incendiarse su vivienda

Efectivos policiales de la Comisaría distrito San Carlos en colaboración con la unidad fiscal interviniente, iniciaron actuaciones en relación a un incendio registrado en el Barrio Malvinas de la localidad de San Carlos, donde falleció un hombre tras el incendio de su vivienda.
Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho se produjo en horas de la noche, cuando los citados policías, verificaron un incendio de tipo declarado en una vivienda ubicada por calle Laprida S/Nº entre Independencia y Yapeyú, donde acudió también personal de Bomberos Voluntarios para sofocar el foco ígneo. Una vez controlada la situación, se constató en el interior del inmueble la presencia de una persona sin vida.
De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de un hombre de 69 años de edad, que se encontraba en el lugar, en tanto se desconocen por el momento las causas que originaron el incendio.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.