domingo, 19 de abril de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó dos motos recientemente sustraídas, hay un detenido

En la noche de ayer 18-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Paso de los Libres, tras un rápido y eficaz accionar, lograron secuestrar dos motocicletas recientemente sustraídas y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 21:30 horas, cuando inmediaciones de calle Melogno y Restituto Ortiz a dos sujetos se circulaban a bordo de dos motocicletas merodeando, por lo que ante esta situación, el personal policial realizo un seguimiento preventivo, observando que ambos ingresaron a un sector baldío y con escasa iluminación, y al notar la presencia policial uno de los sujetos se da a la fuga, siendo identificado y aprehendido un joven -alias Topin- de 20 años de edad, asimismo se procedió al secuestro de dos motocicletas, una de ellas de 110cc y otra de 125cc, las cuales aparentemente según las primeras averiguaciones habrían sido sustraídas.

Al respecto, el aprehendido juntos a los rodados secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la unidad fiscal en turno.