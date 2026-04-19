Paso de los Libres: La Policía recuperó dos motos recientemente sustraídas, hay un detenido

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 21:30 horas, cuando inmediaciones de calle Melogno y Restituto
Ortiz a dos sujetos se circulaban a bordo de dos motocicletas merodeando, por
lo que ante esta situación, el personal policial realizo un seguimiento
preventivo, observando que ambos ingresaron a un sector baldío y con escasa
iluminación, y al notar la presencia policial uno de los sujetos se da a la
fuga, siendo identificado y aprehendido un joven -alias Topin- de 20 años de
edad, asimismo se procedió al secuestro de dos motocicletas, una de ellas de
110cc y otra de 125cc, las cuales aparentemente según las primeras
averiguaciones habrían sido sustraídas.
Al respecto, el aprehendido
juntos a los rodados secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia
policial donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de
la unidad fiscal en turno.