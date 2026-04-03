Perugorría: Detienen a un hombre por abigeato

Los distintos trabajos dieron
inició tras una denuncia por faena clandestina en un establecimiento rural de
la zona, donde el personal constató la presencia de restos de un animal vacuno
con signos de haber sido ultimado mediante el uso de un arma de fuego.
A partir de tareas
investigativas, los uniformados lograron identificar y demorar a un hombre
-mayor de edad- que se desplazaba en una motocicleta transportando cortes
cárnicos, presumiblemente vinculados al hecho.
Posteriormente, y con
conocimiento de la autoridad judicial interviniente, se realizó un allanamiento
en el domicilio de esta persona, arrojó resultado positivo, procediéndose al
secuestro de carne vacuna, un arma de fuego, municiones y otros elementos de
interés para la causa.
El hombre y lo secuestrado fueron
puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo
trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las
diligencias correspondientes.