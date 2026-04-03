viernes, 3 de abril de 2026

Perugorría: Detienen a un hombre por abigeato

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Perugorría, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un procedimiento que permitió la detención de un hombre en el marco de una causa por supuesto abigeato.

Los distintos trabajos dieron inició tras una denuncia por faena clandestina en un establecimiento rural de la zona, donde el personal constató la presencia de restos de un animal vacuno con signos de haber sido ultimado mediante el uso de un arma de fuego.

A partir de tareas investigativas, los uniformados lograron identificar y demorar a un hombre -mayor de edad- que se desplazaba en una motocicleta transportando cortes cárnicos, presumiblemente vinculados al hecho.

Posteriormente, y con conocimiento de la autoridad judicial interviniente, se realizó un allanamiento en el domicilio de esta persona, arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de carne vacuna, un arma de fuego, municiones y otros elementos de interés para la causa.

El hombre y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias correspondientes.