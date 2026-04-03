Un hombre murió calcinado tras el incendio de su vivienda

PARAJE OMBUCITO - PASO DE LOS LIBRES
En horas de la madrugada de hoy 03-04-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Paso de los Libres, iniciaron actuaciones en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en relación a un incendio registrado en una vivienda de la Quinta Sección Ombucito y donde perdiera la vida un hombre.
El hecho se produjo en horas de
la madrugada, cuando personal de la citada comisaría y con la colaboración de
Bomberos Voluntarios intervino en el lugar para sofocar el foco ígneo. Una vez
controlada la situación, se constató en el interior del inmueble la presencia
de una persona sin vida.
De acuerdo a las primeras
averiguaciones, se trataría de un hombre de 46 años de edad, que se encontraba
en el lugar, en tanto se desconocen por el momento las causas que originaron el
incendio.
Al respecto, con intervención de la autoridad fiscal en turno, se continúan con las diligencias de rigor que corresponden.