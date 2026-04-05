domingo, 5 de abril de 2026

Santo Tomé: Tras allanamiento secuestran armas de fuego y dinero en efectivo, hay tres personas demoradas

En la jornada de ayer 04-04-26, efectivos de la de la Policía de Corrientes pertenecientes a las Comisarias de Distritos y G.T.O de Santo Tome, tras haber recibido un exhorto – requerimiento judicial proveniente de autoridades del Juzgado de la Provincia de Misiones, diligenciaron diversas órdenes de allanamientos en distintos domicilios de esta ciudad, procediendo al secuestro de armas de fuego, armas blancas, dinero en efectivo y la aprehensión de tres personas.

El diligenciamiento de las órdenes de allanamientos lo concretaron en un domicilio ubicado en Escalada N°480; luego en una vivienda en calles Güemes y Escalada, y en otro domicilio sitio en calle Santo tome, lugares donde procedieron a la aprehensión de tres hombres mayores de edad, quienes tendría relación al hecho que se investiga, además del secuestro un arma de fuego tipo Pistolón, calibre 14, una pistola -marca Bersa modelo Tunder-, calibre 22 con 24 proyectiles del mismo calibre, un arma de fuego -sin marca visible-, dos cascos de color negro, arma casera tipo 22 largo cortado, una escopeta calibre 16, armas blancas -cuchillos varios-, teléfonos varios, dinero en efectivo, entre otros elementos.

Para el diligenciamiento de estas órdenes, se contó con la presencia del personal de la Prefectura Naval Argentina, y después de haber realizado todos los tramites de rigor, los aprehendidos juntos a lo secuestrado fue entregado a esa comisión a fin de continuar con las diligencias del caso.