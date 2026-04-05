Santo Tomé: Tras allanamiento secuestran armas de fuego y dinero en efectivo, hay tres personas demoradas

El diligenciamiento de las
órdenes de allanamientos lo concretaron en un domicilio ubicado en Escalada
N°480; luego en una vivienda en calles Güemes y Escalada, y en otro domicilio
sitio en calle Santo tome, lugares donde procedieron a la aprehensión de tres
hombres mayores de edad, quienes tendría relación al hecho que se investiga,
además del secuestro un arma de fuego tipo Pistolón, calibre 14, una pistola
-marca Bersa modelo Tunder-, calibre 22 con 24 proyectiles del mismo calibre,
un arma de fuego -sin marca visible-, dos cascos de color negro, arma casera
tipo 22 largo cortado, una escopeta calibre 16, armas blancas -cuchillos
varios-, teléfonos varios, dinero en efectivo, entre otros elementos.
Para el diligenciamiento de estas
órdenes, se contó con la presencia del personal de la Prefectura Naval
Argentina, y después de haber realizado todos los tramites de rigor, los
aprehendidos juntos a lo secuestrado fue entregado a esa comisión a fin de continuar
con las diligencias del caso.