La Policía demoró a varias personas en operativos de prevención

En primer prosedimiento, lo
concreto el personal del G.R.I.M 5, en la jornada de ayer 04-04-26, en
inmediaciones de calles Neruda y Alta Gracia, lugar donde procedió a la demora
e identificación de un hombre -alias Topito- de 26 años de edad, quien se encontraba
merodeando domicilios y vehículos de la zona, generando intranquilidad entre
los vecinos.
Por otra parte, efectivos del
G.R.I.M 3, siendo las 17:30 horas en calle Junín entre Roca y Brasil, demoraron
a un hombre de 41 años de edad, ya que el mismo observaba detenidamente los
vehículos estacionados en el lugar y tras realizar las primeras averiguaciones
resulto que registraría antecedentes policiales.
Asimismo, efectivos del G.R.I.M
4, cerca de las 20:30 horas, en inmediaciones de calle 331 y Pasaje Lepurd,
divisaron a una persona observando los domicilios del lugar, por lo que fue
identificado un hombre de 25 años de edad, quien tras las correspondientes
averiguaciones resulto que registraría antecedentes contra la propiedad, por lo
que fue demoro preventivamente.
En otro procedimiento, personal
del G.R.I.M 1, siendo aproximadamente las 23:45 horas, tras tomar conocimiento
a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que sobre Avenida 3 de Abril al
50 se encontraría una persona ocasionando disturbios en la vía publica causando
intranquilidad a los transeúntes del lugar, por tal motivo se dirigieron al
lugar y demoraron a un hombre de 35 años.
Finalmente, en horas de la
madrugada de hoy 05-04-26, alrededor de la 01:30, policías del G.R.I.M 2, en la
intersección de Avenida Milán y calle Lavalle, procedieron a la demora de dos
hombres de 27 y 36 años, quienes se encontraban promoviendo disturbios en la
vía pública, insultando a transeúntes del lugar, en aparente estado de
ebriedad.
Todos los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se
continúan con las diligencias de rigor.