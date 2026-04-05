domingo, 5 de abril de 2026

La Policía demoró a varias personas en operativos de prevención

Efectivos policiales de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M-, en el marco de recorridas de prevención y seguridad llevados adelante, en diversos procedimientos realizados en distintos puntos de esta ciudad capital, demoro a varias personas.

En primer prosedimiento, lo concreto el personal del G.R.I.M 5, en la jornada de ayer 04-04-26, en inmediaciones de calles Neruda y Alta Gracia, lugar donde procedió a la demora e identificación de un hombre -alias Topito- de 26 años de edad, quien se encontraba merodeando domicilios y vehículos de la zona, generando intranquilidad entre los vecinos.

Por otra parte, efectivos del G.R.I.M 3, siendo las 17:30 horas en calle Junín entre Roca y Brasil, demoraron a un hombre de 41 años de edad, ya que el mismo observaba detenidamente los vehículos estacionados en el lugar y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.

Asimismo, efectivos del G.R.I.M 4, cerca de las 20:30 horas, en inmediaciones de calle 331 y Pasaje Lepurd, divisaron a una persona observando los domicilios del lugar, por lo que fue identificado un hombre de 25 años de edad, quien tras las correspondientes averiguaciones resulto que registraría antecedentes contra la propiedad, por lo que fue demoro preventivamente.

En otro procedimiento, personal del G.R.I.M 1, siendo aproximadamente las 23:45 horas, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que sobre Avenida 3 de Abril al 50 se encontraría una persona ocasionando disturbios en la vía publica causando intranquilidad a los transeúntes del lugar, por tal motivo se dirigieron al lugar y demoraron a un hombre de 35 años.

Finalmente, en horas de la madrugada de hoy 05-04-26, alrededor de la 01:30, policías del G.R.I.M 2, en la intersección de Avenida Milán y calle Lavalle, procedieron a la demora de dos hombres de 27 y 36 años, quienes se encontraban promoviendo disturbios en la vía pública, insultando a transeúntes del lugar, en aparente estado de ebriedad.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continúan con las diligencias de rigor.