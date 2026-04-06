Sería una banda de brasileros y argentinos la que asesinó al productor rural: Hay un detenido

DECLARACIONES DEL FISCAL SOTELO
El fiscal de Investigación de Paso de los Libre, Facundo Sotelo, habló con Radio Dos, sobre el caso y expresó: "hay un trabajo de inteligencia previa, hay una distribución de actividades, es una organización criminal que se dedica a estos hechos". Afirmó que serían "dos serían brasileros y un argentino" y agregó que el argentino "ya tenía una orden de detención". "Tuvo que haber habido un informante también, se investiga cómo y quién filtró esta información", remarcó el fiscal sobre el dinero robado.
Sobre las novedades del caso del productor asesinado en zona de La Cruz, el fiscal que interviene en la causa, Facundo Sotelo, refirió al caso y explicó que "el día jueves 2, se llevó a cabo la detención de una persona en Mercedes, con fuerte indicios en la responsabilidad del hecho".
"El sábado se llevó a cabo la imputación, con presencia del abogado defensor, luego la audiencia en la cual la fiscalía solicitó la prisión preventiva", detalló.
Asimismo, el fiscal de investigación, agregó que "el sábado a la siesta se dictó la prisión preventiva del ahora imputado" y adelantó "la calificación es homicidio doblemente agravado por participación de una banda, por un homicidio para encubrir otro hecho, como es el robo".
Sobre el detenido, detalló que "se lo imputó como partícipe necesario, como apoyo sin el cual no pudo haberse realizado el hecho, transportó y luego llevó a los autores del hecho, que ocurrió el 20 de marzo, en horas de la noche", explicó sobre el robo y homicidio.
"Los responsables se trasladaron en la camioneta de la víctima y este detenido los buscó en el campo donde abandonaron la camioneta del hombre asesinado", explicó sobre los detalles que trascendieron de la investigación.
En tanto, señaló que "hasta acá hay un detenido, con la co autoría de tres personas, según la declaración de la mujer de la víctima que contó que eran tres personas las que ingresaron" y dijo que "se tenía un dato, probablemente, que la víctima había cobrado una venta de ganado que habían hecho días previos, pero no lograron encontrar en el lugar".
"No fue un hecho al azar, esto fue planificado, por tres personas que serían de nacionalidad extrajera, de nacionalidad brasilera, sería una banda con organización acabada, con logística, con información errónea" sostuvo; y puntualizó: "hay un trabajo de inteligencia previa, hay una distribución de actividades, es una organización criminal que se dedica a estos hechos".
Finalmente, Sotelo indicó: "dos serían brasileros y uno argentino, el argentino ya tiene una orden de detención"; y estimó: "tuvo que haber habido un informante también, por eso hablamos de una organización, se investiga su procedencia, de dónde, cómo y quién filtró esta información".
Fuente: www.radiodos.com.ar