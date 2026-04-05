domingo, 5 de abril de 2026

Tabay: La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En horas de la mañana de hoy 05-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tabay, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta que se encontraba fuera del Polideportivo Municipal de Tabay, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar en un descampado de la localidad de Tatacuá, la motocicleta recientemente sustraída.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.