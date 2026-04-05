Tabay: La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En horas de la mañana de hoy 05-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tabay, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta que se
encontraba fuera del Polideportivo Municipal de Tabay, por lo que ante tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los
pocos minutos hallar y recuperar en un descampado de la localidad de Tatacuá,
la motocicleta recientemente sustraída.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.