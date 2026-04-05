San Cosme: Demoran a un hombre tras matar a golpeas a su hijastro

Según las primeras averiguaciones
efectuadas y la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado
alrededor de las 06:30 horas, en un domicilio ubicado en calles Elena Osuna y
Dr. Valenzuela, lugar donde los uniformados constataron la presencia de un
hombre que se encontraba sin vida, identificado posteriormente con el apellido
Romero -mayor de edad-.
En ese marco, lograron
identificar al presunto autor del hecho, procediéndose a la aprehensión del
mismo, un hombre de 52 años de edad, asimismo, se secuestró varios elementos
que serán sometidos a las pericias correspondientes, desconociéndose hasta el momento
más detalles y pormenores del hecho.
El aprehendido fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.