domingo, 5 de abril de 2026

San Cosme: Demoran a un hombre tras matar a golpeas a su hijastro

Efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito de San Cosme, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, llevan adelante labores investigativas en relación a un hecho ocurrido en horas de la mañana de hoy 05-04-26, en el cual un hombre mayor de edad falleciera, presuntamente tras haber protagonizado algún tipo de altercado con quien sería su padrastro, quien ya se encuentra aprehendido.

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 06:30 horas, en un domicilio ubicado en calles Elena Osuna y Dr. Valenzuela, lugar donde los uniformados constataron la presencia de un hombre que se encontraba sin vida, identificado posteriormente con el apellido Romero -mayor de edad-.

En ese marco, lograron identificar al presunto autor del hecho, procediéndose a la aprehensión del mismo, un hombre de 52 años de edad, asimismo, se secuestró varios elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores del hecho.

El aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.