Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz a su beba

Dos oficiales de la Comisaría Vigésima Urbana y un Suboficial dependiente del Comando Patrulla asistieron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en el interior de su domicilio, dando a luz a un bebe, quienes posteriormente fueron traslados hasta un centro de salud en perfectas condiciones.
El hecho, se registró alrededor de las 17:30 horas de ayer actuando en el lugar el Oficial Auxiliar Gustavo Méndez, la Oficial Ayudante Micaela Gómez dependientes de la Comisaria Vigésima y el Sargento Ayudante Oviedo Jorge del Comando de Patrullas.
Los mismos ayudaron a la mujer a dar a luz a un bebe, quienes posteriormente fueron trasladados hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde informaron que tanto la madre como el bebe se encontraban en perfecto estado de salud.
Se destaca en esta oportunidad, el profesional trabajo llevado de los funcionarios Policiales, quienes demostraron su profesionalismo ante este tipo de acciones al cual prestaron su valiosa colaboración.