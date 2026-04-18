sábado, 18 de abril de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 17-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. V- realizando sus labores específicas de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas.   

El primer procedimiento se concretó pasadas las 08:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por calles Provincias Unidas y Loreto, donde visualizaron a un joven mayor de edad, ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes del lugar, por lo que fue demorado.

También, siendo las 16:30 horas, los efectivos se encontraban por Avenida Santa Catlina y calle Las Cuevas, donde divisaron e identificaron a un hombre – alias Ratita, mayor de edad- quien observaba los domicilios y vehículos estacionados en la zona, y al no poder justificar su accionar fue demorado.

Además, aproximadamente 18:30 horas, circunstancias en que los efectivos se encontraban colaborando en un operativo jurisdiccional de la Comisaria 18º junto a los efectivos del -G.R.I.M. II- por calles Vespucio y Renacimiento, identificaron y demoraron a dos personas mayores de edad, quienes se encontraban causando intranquilidad en la zona, observando detenidamente los patios de las casas.    

Por último, alrededor de las 23:00 horas, el personal se encontraba en calles Comodoro Rivadavia y Tres Sargentos, donde identificaron a un hombre mayor de edad, quien tras las primeras averiguaciones, arrojo poseer dos pedidos de localización y captura activos, por lo que fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.