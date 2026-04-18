Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento se
concretó pasadas las 08:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por
calles Provincias Unidas y Loreto, donde visualizaron a un joven mayor de edad,
ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes del
lugar, por lo que fue demorado.
También, siendo las 16:30 horas,
los efectivos se encontraban por Avenida Santa Catlina y calle Las Cuevas,
donde divisaron e identificaron a un hombre – alias Ratita, mayor de edad-
quien observaba los domicilios y vehículos estacionados en la zona, y al no
poder justificar su accionar fue demorado.
Además, aproximadamente 18:30
horas, circunstancias en que los efectivos se encontraban colaborando en un
operativo jurisdiccional de la Comisaria 18º junto a los efectivos del
-G.R.I.M. II- por calles Vespucio y Renacimiento, identificaron y demoraron a
dos personas mayores de edad, quienes se encontraban causando intranquilidad en
la zona, observando detenidamente los patios de las casas.
Por último, alrededor de las
23:00 horas, el personal se encontraba en calles Comodoro Rivadavia y Tres
Sargentos, donde identificaron a un hombre mayor de edad, quien tras las
primeras averiguaciones, arrojo poseer dos pedidos de localización y captura activos,
por lo que fue demorado.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor.