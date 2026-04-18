sábado, 18 de abril de 2026

Personas demoradas en diversas circunstancias

En la víspera, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1 – G.R.I.M. I- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas.

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de las 10:00 horas, cuando hallándose por calles 9 de julio y San Luis, los citados efectivos procedieron a la identificación de dos hombres de 28 años de edad, quienes se encontraban molestando a los transeúntes y al no poder justificar su accionar fueron demorados.

También, cerca de las 17:00 horas, encontrándose por Avenida Costanera Sur y calle Quevedo, divisaron y demoraron a dos personas observando los vehículos estacionados y al ser identificados de 34 y 36 años de edad, no supieron justificar su presencia en la zona.

Por último, cerca de las 23:00 horas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911- acerca de una mujer molestando a transeúntes por calles Junin y Don Bosco, por lo que, los efectivos acudieron inmediatamente y al llegar al lugar procedieron a la identificación de la misma, siendo de 53 años de edad, quien además, en las primeras averiguaciones, registro poseer un pedido de búsqueda y localización activo, siendo demorada.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites en cada caso.