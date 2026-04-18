Personas demoradas en diversas circunstancias

El primer procedimiento lo
concretaron alrededor de las 10:00 horas, cuando hallándose por calles 9 de
julio y San Luis, los citados efectivos procedieron a la identificación de dos
hombres de 28 años de edad, quienes se encontraban molestando a los transeúntes
y al no poder justificar su accionar fueron demorados.
También, cerca de las 17:00
horas, encontrándose por Avenida Costanera Sur y calle Quevedo, divisaron y
demoraron a dos personas observando los vehículos estacionados y al ser
identificados de 34 y 36 años de edad, no supieron justificar su presencia en la
zona.
Por último, cerca de las 23:00
horas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-
acerca de una mujer molestando a transeúntes por calles Junin y Don Bosco, por
lo que, los efectivos acudieron inmediatamente y al llegar al lugar procedieron
a la identificación de la misma, siendo de 53 años de edad, quien además, en
las primeras averiguaciones, registro poseer un pedido de búsqueda y
localización activo, siendo demorada.
Las personas demoradas fueron
trasladadas a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se
continuaron con los tramites en cada caso.