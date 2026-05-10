Allanamiento en Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró marihuana y cocaína, hay un detenido

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 18:00 horas, de manera conjunta con el personal del Grupo Táctico
Operacional, en un domicilio ubicado en el barrio Ralin, por calle Papaleo,
lugar donde procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad y al
secuestro de sustancia blanquecina y de origen vegetal, dinero en efectivo,
además de diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y
comercialización de sustancias estupefacientes.
Asimismo, el personal
especializado realizó los correspondientes test orientativos sobre las
sustancias halladas, los cuales arrojaron resultado positivo para cocaína y
marihuana.
En este contexto, el aprehendido justo a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.