domingo, 10 de mayo de 2026

Allanamiento en Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró marihuana y cocaína, hay un detenido

En la tarde de ayer 09-05-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de judicial que se encuentra en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron cocaína y marihuana, además aprehendieron a un hombre que estaría vinculado con la causa.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 18:00 horas, de manera conjunta con el personal del Grupo Táctico Operacional, en un domicilio ubicado en el barrio Ralin, por calle Papaleo, lugar donde procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad y al secuestro de sustancia blanquecina y de origen vegetal, dinero en efectivo, además de diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.

Asimismo, el personal especializado realizó los correspondientes test orientativos sobre las sustancias halladas, los cuales arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

En este contexto, el aprehendido justo a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.