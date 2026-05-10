Motociclista grave tras un siniestro vial

En la madrugada de hoy 10-05-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría Décimo Octava Urbana, tomaron conocimiento que por Avenida Cazadores Correntinos y calle Yugoslavia se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas que se tratan de esclarecer, el conductor de una motocicleta presumiblemente habría perdido el control del rodado, provocando su caída sobre la cinta asfáltica.
Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 03:30 horas y tuvo
como protagonista a una motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110c.c-,
conducida por un joven de 17 años de edad, quien a consecuencia de este siniestro
fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Escuela de esta Ciudad, donde se
determinó que presentaba lesiones de carácter grave.
Al respecto, en el lugar se
realizaron las diligencias de rigor, en tanto en la citada dependencia se
prosiguen con los trámites del caso con conocimiento de la unidad fiscal en
turno.