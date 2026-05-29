viernes, 29 de mayo de 2026

Allanamiento en el B° La Vizcacha: Detienen a dos personas, secuestran vehículos y estupefacientes

En la jornada de ayer 28-05-26, efectivos policiales de la Unidad especial anti arrebatos, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación llevada adelante, concretaron un allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio Colombia Granaderos, procedimiento que culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de diversos elementos presumiblemente vinculados a distintas causas judiciales.

El procedimiento se realizó, alrededor de las 14:00 horas, oportunidad en que los uniformados diligenciaron una orden de allanamiento dispuesta por la autoridad judicial interviniente, durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir, un par de zapatillas y un casco, elementos que guardarían relación con la investigación en curso. Asimismo, se procedió al secuestro de dos motocicletas, una -marca Honda modelo Wave S 110 cc- y una Gilera 110 cc.-

Cabe mencionar que en el lugar fue detenido un hombre -mayor de edad-. Además, en el inmueble los policías observaron una motocicleta -marca Gilera modelo Smash 110 cc- con numeración de motor ilegible y un automóvil -marca Chevrolet Onix- con dominio colocado presuntamente apócrifo, procediéndose también al secuestro preventivo de dichos vehículos.

Por otra parte, se halló una planta de cannabis sativa, y una bolsa de polietileno que contenía sustancia vegetal. Tras la intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado y las pruebas de campo correspondientes, se confirmó resultado positivo para marihuana.

Asimismo, fueron secuestrados una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento y corte de sustancias, teléfonos celulares y chips de distintas compañías telefónicas, elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

La persona detenida junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.