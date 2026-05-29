Allanamiento en el B° La Vizcacha: Detienen a dos personas, secuestran vehículos y estupefacientes

El procedimiento se realizó, alrededor de las 14:00 horas, oportunidad en
que los uniformados diligenciaron una orden de allanamiento dispuesta por la
autoridad judicial interviniente, durante el procedimiento, los efectivos
secuestraron prendas de vestir, un par de zapatillas y un casco, elementos que
guardarían relación con la investigación en curso. Asimismo, se procedió al
secuestro de dos motocicletas, una -marca Honda modelo Wave S 110 cc- y una
Gilera 110 cc.-
Cabe mencionar que en el lugar fue detenido un hombre -mayor de edad-.
Además, en el inmueble los policías observaron una motocicleta -marca Gilera
modelo Smash 110 cc- con numeración de motor ilegible y un automóvil -marca
Chevrolet Onix- con dominio colocado presuntamente apócrifo, procediéndose
también al secuestro preventivo de dichos vehículos.
Por otra parte, se halló una planta de cannabis sativa, y una bolsa de
polietileno que contenía sustancia vegetal. Tras la intervención de personal de
la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado y las pruebas de
campo correspondientes, se confirmó resultado positivo para marihuana.
Asimismo, fueron secuestrados una balanza de precisión, elementos
utilizados para el fraccionamiento y corte de sustancias, teléfonos celulares y
chips de distintas compañías telefónicas, elementos que serán incorporados a la
investigación judicial.
La persona detenida junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la
autoridad judicial en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se
prosigue con los tramites que corresponde.