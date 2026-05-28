Allanamientos en San Cosme: Demoran a un sujeto vinculado a una causa judicial

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de la orden de allanamiento
y detención, diligenciada en domicilios ubicados sobre calle Corrientes, entre
Hipólito Irigoyen y Dr. Julio C. Rivero, y otro inmueble situado sobre Dr.
Julio C. Rivero entre San Juan Bautista y Corrientes de dicha localidad, en ese
marco, procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, presuntamente
vinculado en el hecho que se investiga
Cabe señalar que, para el desarrollo del mandato judicial se contó con la
colaboración del personal de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.).
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se continúan con las diligencias y trámites judiciales correspondientes.