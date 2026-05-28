jueves, 28 de mayo de 2026

Allanamientos en San Cosme: Demoran a un sujeto vinculado a una causa judicial

Efectivos policiales de la Dirección de trata de personas, búsqueda y captura de la Policía de Corrientes, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación vinculada al legajo judicial por exhorto, se concretaron dos allanamientos y la detención de un hombre en la localidad de San Cosme.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de la orden de allanamiento y detención, diligenciada en domicilios ubicados sobre calle Corrientes, entre Hipólito Irigoyen y Dr. Julio C. Rivero, y otro inmueble situado sobre Dr. Julio C. Rivero entre San Juan Bautista y Corrientes de dicha localidad, en ese marco, procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado en el hecho que se investiga

Cabe señalar que, para el desarrollo del mandato judicial se contó con la colaboración del personal de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.).

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se continúan con las diligencias y trámites judiciales correspondientes.