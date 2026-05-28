La Policía demoró a dos hombres por promover disturbios en la vía pública

El procedimiento se llevó a cabo, alrededor de las 07:30 horas, cuando
personal policial que realizaba recorridas preventivas, fueron alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una riña que se desarrollaba en
inmediaciones de calles Aguapey y Los Alelíes.
Según las primeras averiguaciones, varias personas se encontraban
promoviendo desorden en la vía pública, invitando a pelear a vecinos y
transeúntes, y uno de ellos portaría un machete.
Ante esta situación, los uniformados acudieron rápidamente al lugar,
donde procedieron a la demora de dos hombres identificados como, alias
“Pololo”, de 25 años, y Dylan de 19 años, quienes se hallaban alterados y
agresivos.
Posteriormente, ambos fueron trasladados a la Comisaría Novena Urbana,
por razones de jurisdicción, donde quedaron a disposición de la autoridad
correspondiente, continuándose con las diligencias del caso.