jueves, 28 de mayo de 2026

La Policía demoró a dos hombres por promover disturbios en la vía pública

En la mañana de hoy 28-05-26, Efectivos policiales del G.R.I.M. IV demoraron a dos hombres que se encontraban ocasionando disturbios y promoviendo intranquilidad en la vía pública en el barrio Jardín de esta ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo, alrededor de las 07:30 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una riña que se desarrollaba en inmediaciones de calles Aguapey y Los Alelíes.

Según las primeras averiguaciones, varias personas se encontraban promoviendo desorden en la vía pública, invitando a pelear a vecinos y transeúntes, y uno de ellos portaría un machete.

Ante esta situación, los uniformados acudieron rápidamente al lugar, donde procedieron a la demora de dos hombres identificados como, alias “Pololo”, de 25 años, y Dylan de 19 años, quienes se hallaban alterados y agresivos.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a la Comisaría Novena Urbana, por razones de jurisdicción, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, continuándose con las diligencias del caso.