Allanamientos en San Cosme: Detienen a un hombre buscado por la Justicia de Bs. As.

El procedimiento se realizó en el marco de un exhorto judicial
proveniente de la Provincia de Buenos Aires, con intervención de la Juez de
Garantías y del Fiscal interviniente, logrando la detención de un hombre de alias
“Maco” -mayor de edad-, quien era intensamente buscado por la Justicia
bonaerense en relación a una causa por supuestos delitos de “hurto, robo en
grado de tentativa, robo y hurto agravado por escalamiento”.
La localización del sospechoso fue posible gracias a una minuciosa
investigación llevada adelante por personal de la División de investigaciones
de la comisaría local, quienes lograron establecer el lugar donde permanecía
esta persona.
Asimismo, durante el desarrollo del operativo, los uniformados
procedieron también a la demora de otro hombre mayor de edad, quien registraba
un pedido activo de solicitado por la Justicia local, en una causa por “supuestas
lesiones y amenazas con arma blanca”. Cabe destacar que se contó con la
colaboración de efectivos de la División P.A.R.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.