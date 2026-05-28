jueves, 28 de mayo de 2026

Allanamientos en San Cosme: Detienen a un hombre buscado por la Justicia de Bs. As.

En la mañana de hoy 28-05-26, efectivos policiales de la Dirección Trata, búsqueda y captura de Personas de la Policía de Corrientes, con colaboración del personal de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.) y de la Comisaría Distrito San Cosme, llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios de esa localidad.

El procedimiento se realizó en el marco de un exhorto judicial proveniente de la Provincia de Buenos Aires, con intervención de la Juez de Garantías y del Fiscal interviniente, logrando la detención de un hombre de alias “Maco” -mayor de edad-, quien era intensamente buscado por la Justicia bonaerense en relación a una causa por supuestos delitos de “hurto, robo en grado de tentativa, robo y hurto agravado por escalamiento”.

La localización del sospechoso fue posible gracias a una minuciosa investigación llevada adelante por personal de la División de investigaciones de la comisaría local, quienes lograron establecer el lugar donde permanecía esta persona.

Asimismo, durante el desarrollo del operativo, los uniformados procedieron también a la demora de otro hombre mayor de edad, quien registraba un pedido activo de solicitado por la Justicia local, en una causa por “supuestas lesiones y amenazas con arma blanca”. Cabe destacar que se contó con la colaboración de efectivos de la División P.A.R.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.