San Luis del Palmar: Demoran al hombre que atacó a un perro con un machete

Cabe recordar que, días atrás, tras diversas labores
investigativas, los uniformados habían diligenciado una orden de allanamiento
en una vivienda de esa localidad, oportunidad en que lograron el secuestro de
un machete que guardaría relación con el hecho investigado.
Posteriormente, y avanzando con las diligencias
judiciales correspondientes, la Fiscalía interviniente dispuso una orden de
detención para el principal sospechoso, medida que fue efectivizada por el mencionado
personal policial.
Asimismo, se informó que el animal agredido ya se
encuentra fuera de peligro y continúa recibiendo la atención y cuidados
necesarios.
El detenido y las actuaciones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, prosiguiéndose con los trámites de rigor que corresponde.