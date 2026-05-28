jueves, 28 de mayo de 2026

San Luis del Palmar: Demoran al hombre que atacó a un perro con un machete

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar con la cooperación de la División investigaciones dependientes de la Unidad regional Nº1 San Luis del Palmar, continuando con las tareas investigativas vinculadas a una causa que se instruye por supuesto maltrato animal, y con intervención de la Unidad Fiscal en turno, procedieron a la detención del presunto autor del hecho.

Cabe recordar que, días atrás, tras diversas labores investigativas, los uniformados habían diligenciado una orden de allanamiento en una vivienda de esa localidad, oportunidad en que lograron el secuestro de un machete que guardaría relación con el hecho investigado.

Posteriormente, y avanzando con las diligencias judiciales correspondientes, la Fiscalía interviniente dispuso una orden de detención para el principal sospechoso, medida que fue efectivizada por el mencionado personal policial.

Asimismo, se informó que el animal agredido ya se encuentra fuera de peligro y continúa recibiendo la atención y cuidados necesarios.

El detenido y las actuaciones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, prosiguiéndose con los trámites de rigor que corresponde.