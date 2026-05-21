Bella Vista: La Policía secuestró un vehículo buscado por la justicia

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Bella Vista, en relación a una causa judicial que se encuentra en curso con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciando un oficio judicial, procedieron al secuestro de un automóvil.
El diligenciamiento del oficio judicial lo
concretaron los citados efectivos en inmediaciones de la calle Corrientes a la
altura 1.100 aproximadamente de la citada ciudad, lugar donde, bajo las
formalidades legales, secuestraron un auto – marca Jeep Compact Sport- el cual
estaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga.
Al respecto, el rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.