Goya: Recuperan una motocicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Goya junto a sus pares del Area de Investigación Criminal, en el marco de una causa judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, tras diversas labores investigativas realizadas, recuperaron una motocicleta que fuera denunciada como sustraída, además, aprehendieron a un hombre.
El procedimiento fue realizado por los citados
efectivos, quienes luego de tomar conocimiento del hecho, donde una mujer mayor
de edad, resulto víctima de la sustracción de una motocicleta – marca Honda
Wave 110 cc., por lo que, realizaron amplias labores investigativas, lo que
posibilito hallar y recuperar el rodado, además, aprehendieron a un hombre
quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.
Posteriormente, el aprehendido junto al rodado
recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites correspondientes.