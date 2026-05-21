Colonia Libertad: Murió un obrero que realizaba reparaciones en la Ruta Nacional 14 tras ser atropellado por un camión

Conforme a la información preliminar obtenida, el hecho habría ocurrido alrededor
de las 10:00 horas, cuando un hombre de apellido Flor de 55 años de edad se
encontraba realizando tareas de reparación sobre la mencionada ruta, cuando por
causas y circunstancias que se investigan, fue embestido por un camión, el cual
continuó su marcha dándose a la fuga.
En este sentido, el personal de Gendarmería Nacional logro interceptar el
camión -marca Scania- a la altura del kilómetro 390, procediéndose de esta
manera a la identificación del conductor, tratándose de un hombre de apellido
Oliveira de 44 años de edad.
A consecuencia de este siniestro, el hombre de 55 años fue auxiliado y
trasladado hasta el hospital local donde se determinó que poseía lesiones de
carácter grave. Posteriormente, en la madrugada de hoy, cerca de las 02:00
horas, mientras era derivado en ambulancia hacia otro centro asistencial, se
produjo su lamentable fallecimiento.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes,
tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites
de rigor en la citada dependencia policial.