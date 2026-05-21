jueves, 21 de mayo de 2026

Colonia Libertad: Murió un obrero que realizaba reparaciones en la Ruta Nacional 14 tras ser atropellado por un camión

En la mañana de ayer 19-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Colonia Libertad, tomaron conocimiento que se habría registrado un siniestro vial sobre Ruta Nacional Nº14, a la altura del kilómetro 399 aproximadamente, que tuvo como protagonista a un camión y a un hombre, quien posteriormente perdió la vida.

Conforme a la información preliminar obtenida, el hecho habría ocurrido alrededor de las 10:00 horas, cuando un hombre de apellido Flor de 55 años de edad se encontraba realizando tareas de reparación sobre la mencionada ruta, cuando por causas y circunstancias que se investigan, fue embestido por un camión, el cual continuó su marcha dándose a la fuga.

En este sentido, el personal de Gendarmería Nacional logro interceptar el camión -marca Scania- a la altura del kilómetro 390, procediéndose de esta manera a la identificación del conductor, tratándose de un hombre de apellido Oliveira de 44 años de edad.

A consecuencia de este siniestro, el hombre de 55 años fue auxiliado y trasladado hasta el hospital local donde se determinó que poseía lesiones de carácter grave. Posteriormente, en la madrugada de hoy, cerca de las 02:00 horas, mientras era derivado en ambulancia hacia otro centro asistencial, se produjo su lamentable fallecimiento.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia policial.