jueves, 21 de mayo de 2026

Investigan la muerte de una mujer en Esquina

Ayer 20-05-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Esquina en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevan adelante actuaciones investigativas por supuesta averiguación de causal de muerte, tras un hecho ocurrido en una vivienda ubicada por calle Sargento Cabral al 700 de esa ciudad.

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho se registró en la mañana de ayer, alrededor de las 10:00 horas, cuando personal policial tomó conocimiento mediante un llamado telefónico, donde una persona solicitaba auxilio desde el interior de una vivienda. Inmediatamente una comisión policial se constituyó en el lugar, en conjunto con personal de Bomberos, quienes intentaron reanimar mediante maniobras de RCP a una mujer que se hallaba en el patio trasero del inmueble, aunque lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

La mujer fue identificada con el apellido Bergalli, de 37 años de edad. En el lugar también se encontraba su concubino, quien manifestó haberla encontrado con una soga atada al cuello y sujetada a una columna de cemento.

Por disposición del fiscal interviniente, se dispuso la realización de la correspondiente autopsia a fin de determinar fehacientemente las causales del deceso.

En el marco de las diligencias investigativas, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, en tanto, se continúan con las actuaciones y diligencias de rigor.