Investigan la muerte de una mujer en Esquina

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho se
registró en la mañana de ayer, alrededor de las 10:00 horas, cuando personal
policial tomó conocimiento mediante un llamado telefónico, donde una persona
solicitaba auxilio desde el interior de una vivienda. Inmediatamente una
comisión policial se constituyó en el lugar, en conjunto con personal de
Bomberos, quienes intentaron reanimar mediante maniobras de RCP a una mujer que
se hallaba en el patio trasero del inmueble, aunque lamentablemente ya no presentaba
signos vitales.
La mujer fue identificada con el apellido Bergalli,
de 37 años de edad. En el lugar también se encontraba su concubino, quien
manifestó haberla encontrado con una soga atada al cuello y sujetada a una
columna de cemento.
Por disposición del fiscal interviniente, se dispuso la realización de la correspondiente autopsia a fin de determinar fehacientemente las causales del deceso.
En el marco de las diligencias investigativas, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, en tanto, se continúan con las actuaciones y diligencias de rigor.