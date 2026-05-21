Con maniobras de RCP Policías salvaron la vida a una anciana en la Iglesia Santa Rita

En la tarde de ayer 20-05-26, dos efectivos policiales que se encontraban como puesto de prevención en calles Bolívar y Córdoba, ante un pedido de auxilio asistieron con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a una mujer adulta mayor, que se habría descompensado en el interior de la Iglesia Santa Rita.
El hecho ocurrió, alrededor de las 18:30 horas, cuando son alertados por otros feligreses que una mujer se había desplomado dentro del mencionado templo religioso.
Ante esta situación, la Oficial Sub ayudante Luisina Selene Esquivel y el Cabo Federico Acosta acudieron rápidamente al lugar, donde encontraron a la misma tendida en el suelo y brindaron asistencia inmediata practicándole maniobras de RCP y posteriormente trasladándola hasta el servicio de emergencias del Instituto de Cardiología, donde quedó bajo atención de profesionales médicos y evolucionando favorablemente.
Cabe destacar que el rápido accionar del personal policial fue posible gracias a la capacitación y formación permanente que reciben en primeros auxilios y técnicas de reanimación, permitiendo brindar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.