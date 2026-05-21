Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento secuestran un vehículo buscado por la justicia

En la tarde de ayer 21-05-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional Nº III de Curuzú Cuatiá, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestro y detención, en el marco de una causa judicial que se investiga, en relación al narcomenudeo, con la intervención de la Unidad Fiscal.
El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda
ubicada por calle Sarratea a la altura 900 aproximadamente de la citada ciudad,
lugar donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de un
vehículo automotor – marca Ford Eco Sport-, además, realizaron la detención de
un hombre – alias Chengo, mayor de edad- quien estaría presuntamente vinculado
a los hechos que se investigan.
Al respecto el detenido, junto al rodado secuestrado
fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.