Lavalle: La Policía secuestró dos motocicletas, una estaba denunciada como sustraída

El procedimiento lo concretaron los citados
efectivos, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en la
citada localidad, donde un hombre resulto víctima de la sustracción de una
motocicleta – marca Honda Biz-, por lo que, siguiendo diferentes líneas
investigativas, se constituyeron a la ciudad de Goya, donde procedieron a la
identificación de un joven menor de edad, quien se encontraba a bordo de una
motocicleta, la cual no supo justificar su procedencia, la cual, presuntamente
guardaría relación con el hecho, siendo aparentemente la utilizada para cometer
el hecho, además, en un descampado ubicado en las inmediaciones hallaron la
segunda motocicleta, la cual, tras las primeras averiguaciones resulto ser la
denunciada como sustraída.
Las motocicletas secuestradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.