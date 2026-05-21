jueves, 21 de mayo de 2026

Lavalle: La Policía secuestró dos motocicletas, una estaba denunciada como sustraída

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Lavalle junto a sus pares de las Comisarias Distrito 3ra. y 4ta. De Goya, en el marco de una causa judicial que se investiga por -supuesto hurto-, con la intervención de la Unidad Fiscal, luego de realizar tareas investigativas, secuestraron dos motocicletas vinculadas al hecho.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en la citada localidad, donde un hombre resulto víctima de la sustracción de una motocicleta – marca Honda Biz-, por lo que, siguiendo diferentes líneas investigativas, se constituyeron a la ciudad de Goya, donde procedieron a la identificación de un joven menor de edad, quien se encontraba a bordo de una motocicleta, la cual no supo justificar su procedencia, la cual, presuntamente guardaría relación con el hecho, siendo aparentemente la utilizada para cometer el hecho, además, en un descampado ubicado en las inmediaciones hallaron la segunda motocicleta, la cual, tras las primeras averiguaciones resulto ser la denunciada como sustraída.

Las motocicletas secuestradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.