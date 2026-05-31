domingo, 31 de mayo de 2026

Demoran a dos hombres en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 31-05-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, encontrándose en operativos de prevención y seguridad desplegados en distintos sectores de la ciudad, demoraron a dos hombres.

El primero de los procedimientos lo realizaron alrededor de las 03:30 horas, cuando personal policial fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre el presunto ingreso a una vivienda ubicada sobre calle Hungría, en jurisdicción del barrio Punta Taitalo, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde tras una minuciosa recorrida, los uniformados localizaron oculto en una obra en construcción a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas, tratándose de un hombre de 21 años.

Por otra parte, cerca de las 04:00 horas, efectivos que realizaban recorridas preventivas fueron alertados por un transeúnte acerca de un hombre que observaba el interior de vehículos estacionados y manipulaba accesos de domicilios en la zona de calles Salta y Belgrano, es por ellos que los uniformados realizaron una búsqueda por las inmediaciones y lograron localizar en la intersección de Juan Ramón Vidal y Doctor Carrillo, a un hombre con las características similares aportadas, por lo que procedieron a la demora de un hombre de 27 años.

Ambos fueron trasladados hasta las Comisarías Jurisdiccionales para la continuar con las diligencias correspondientes.