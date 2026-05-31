Demoran a dos hombres en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron alrededor de las 03:30
horas, cuando personal policial fue alertado por el Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre el presunto ingreso a una vivienda ubicada sobre calle
Hungría, en jurisdicción del barrio Punta Taitalo, por tal motivo se dirigieron
al lugar, donde tras una minuciosa recorrida, los uniformados localizaron
oculto en una obra en construcción a un hombre cuyas características coincidían
con las aportadas, tratándose de un hombre de 21 años.
Por otra parte, cerca de las 04:00 horas, efectivos que realizaban
recorridas preventivas fueron alertados por un transeúnte acerca de un hombre
que observaba el interior de vehículos estacionados y manipulaba accesos de
domicilios en la zona de calles Salta y Belgrano, es por ellos que los
uniformados realizaron una búsqueda por las inmediaciones y lograron localizar
en la intersección de Juan Ramón Vidal y Doctor Carrillo, a un hombre con las
características similares aportadas, por lo que procedieron a la demora de un
hombre de 27 años.
Ambos fueron trasladados hasta las Comisarías Jurisdiccionales para la continuar con las diligencias correspondientes.