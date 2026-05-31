domingo, 31 de mayo de 2026

Rescataron un oso melero que deambulaba por la vía pública en el B° Punta Taitalo

Efectivos de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, durante la noche del pasado viernes rescataron un ejemplar de oso melero que se encontraba deambulando por la vía pública en el Barrio Punta Taitalo.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 23:00 horas, luego de que personal policial recibiera un llamado a través del Sistema Integral de Seguridad 911 alertando sobre la presencia de un aparente oso hormiguero en inmediaciones de calle Las Caléndulas, por lo que ante esta situación, se dirigieron al lugar, donde lograron localizar al animal y posteriormente adoptando los recaudos necesarios para preservar tanto la integridad del ejemplar como la seguridad de las personas presentes, procedieron a su captura utilizando un recipiente adecuado para su resguardo.

Finalmente, el animal fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se dio intervención al personal especializado del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará.