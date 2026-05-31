Rescataron un oso melero que deambulaba por la vía pública en el B° Punta Taitalo

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 23:00 horas, luego de
que personal policial recibiera un llamado a través del Sistema Integral de
Seguridad 911 alertando sobre la presencia de un aparente oso hormiguero en
inmediaciones de calle Las Caléndulas, por lo que ante esta situación, se
dirigieron al lugar, donde lograron localizar al animal y posteriormente
adoptando los recaudos necesarios para preservar tanto la integridad del
ejemplar como la seguridad de las personas presentes, procedieron a su captura
utilizando un recipiente adecuado para su resguardo.
Finalmente, el animal fue trasladado hasta la dependencia policial, donde
se dio intervención al personal especializado del Centro de Conservación de
Fauna Silvestre Aguará.