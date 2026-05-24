domingo, 24 de mayo de 2026

Demoran a dos personas y secuestran una bicicleta vinculada a un hecho delictivo

En la jornada del viernes 22-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Segunda Urbana junto a sus pares de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un hecho delictivo que se investiga, tras realizar amplias labores investigativas, lograron recuperar lo sustraído, secuestrar una bicicleta y demorar a dos personas.

El procedimiento se concreto luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un ilícito ocurrido en un inmueble ubicado por Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1.000 aproximadamente, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído varios elementos informáticos.

En este contexto, se iniciaron diversas labores de investigación y recolección de información, lo que permitió recuperar una notebooks -marca SAMSUNG-, un disco rígido externo - marca TOSHIBA, de 1 TB-, un maletín de mano - marca BIWO- y un termo marca STANLEY-, los cuales fueron denunciados como sustraídos, además, también secuestraron una bicicleta – rodado 29”- el cual guardaría relación con otro hecho que se investiga. Posteriormente y continuando con la línea investigativa, en las inmediaciones al lugar del hecho, procedieron a la demora de dos jóvenes – alias Nico de 26 años de edad- y el segundo de 22 años, quienes no supieron justificar su presencia en la zona, con el fin de saber si presuntamente tendrían vinculación al hecho que se investiga. 

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.