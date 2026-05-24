Demoran a dos personas y secuestran una bicicleta vinculada a un hecho delictivo

El procedimiento se concreto luego de que los
citados efectivos tomaron conocimiento de un ilícito ocurrido en un inmueble
ubicado por Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1.000
aproximadamente, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído
varios elementos informáticos.
En este contexto, se iniciaron diversas labores de
investigación y recolección de información, lo que permitió recuperar una notebooks
-marca SAMSUNG-, un disco rígido externo - marca TOSHIBA, de 1 TB-, un maletín
de mano - marca BIWO- y un termo marca STANLEY-, los cuales fueron denunciados
como sustraídos, además, también secuestraron una bicicleta – rodado 29”- el
cual guardaría relación con otro hecho que se investiga. Posteriormente y
continuando con la línea investigativa, en las inmediaciones al lugar del
hecho, procedieron a la demora de dos jóvenes – alias Nico de 26 años de edad-
y el segundo de 22 años, quienes no supieron justificar su presencia en la
zona, con el fin de saber si presuntamente tendrían vinculación al hecho que se
investiga.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.