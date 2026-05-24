Secuestran dos motocicletas robadas

El procedimiento lo realizaron los citados efectivos
cuando encontrándose por calles Don Justino entre Rizzuto y Avenida Raul
Alfonsin, divisaron a varias personas salir de una zona de espesa vegetación en
las inmediaciones, quienes, al notar la
presencia policial, se dieron a la fuga rápidamente, por lo que, tras
inspeccionar el lugar, hallaron dos motocicletas – marca Zanella ZB 110cc.-,
las cuales, luego de las correspondientes averiguaciones, resultaron poseer
pedidos de secuestro activo por encontrarse vinculados a distintos hechos
delictivos que se investigan.
Las motocicletas recuperadas fueron puestas a
disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.