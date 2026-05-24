domingo, 24 de mayo de 2026

Secuestran dos motocicletas robadas

En la tarde del viernes 22-05-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal dependientes de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron dos motocicletas con pedido de secuestro activo.

El procedimiento lo realizaron los citados efectivos cuando encontrándose por calles Don Justino entre Rizzuto y Avenida Raul Alfonsin, divisaron a varias personas salir de una zona de espesa vegetación en las inmediaciones,  quienes, al notar la presencia policial, se dieron a la fuga rápidamente, por lo que, tras inspeccionar el lugar, hallaron dos motocicletas – marca Zanella ZB 110cc.-, las cuales, luego de las correspondientes averiguaciones, resultaron poseer pedidos de secuestro activo por encontrarse vinculados a distintos hechos delictivos que se investigan.

Las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.