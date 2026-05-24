domingo, 24 de mayo de 2026

Demoran a tres personas por merodeo

Durante la madrugada de ayer 23-05-26, efectivos policiales dependientes de los GRIM IV y V, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, logrando en distintas circunstancias la demora de tres personas por hallarse merodeando, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública y los domicilios, ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo personal del GRIM Vº, cerca de las 00:30 horas, en inmediaciones de calles Ricardo Gutierres y Congreso, siendo demorados dos mayores de edad, quienes además al momento del procedimiento intentaron darse a la fuga.

Posteriormente, efectivos del GRIM IVº, alrededor de las 01:45 horas, hallándose por calles Salamanca y Sheridan identificaron y demoraron a otro mayor de edad.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias al respecto.