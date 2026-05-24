Demoran a tres personas por merodeo

Durante la madrugada de ayer 23-05-26, efectivos policiales dependientes de los GRIM IV y V, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, logrando en distintas circunstancias la demora de tres personas por hallarse merodeando, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública y los domicilios, ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.
El primer procedimiento, lo llevaron a cabo personal del GRIM Vº, cerca
de las 00:30 horas, en inmediaciones de calles Ricardo Gutierres y Congreso,
siendo demorados dos mayores de edad, quienes además al momento del
procedimiento intentaron darse a la fuga.
Posteriormente, efectivos del GRIM IVº, alrededor de las 01:45 horas,
hallándose por calles Salamanca y Sheridan identificaron y demoraron a otro
mayor de edad.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias
jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias al
respecto.