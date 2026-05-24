La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

En horas de la noche del viernes 22-05-26, personal policial dependientes de la Comisaria Vigésima Cuarta urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos fueron alertados por una mujer que fue victima de la sustracción de su bicicleta, la cual se encontraba estacionada por Avenida Rio Chico y calle Las Margarita.
Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados efectivos dieron
inicio a trabajos investigativos y rastrillajes por la zona, lo que permitió
finalmente hallar y secuestrar el rodado, que se encontraba abandonado en la
vía pública.
Al respecto, el rodado secuestrado fue trasladado hasta la citada
comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.