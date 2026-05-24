domingo, 24 de mayo de 2026

Demoran a un joven y recuperan un celular robado

En la jornada del viernes 22-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído, además, aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron los citados efectivos, cuando encontrándose por calles Los Alpes y Tres Sargentos, son alertados acerca de un ilícito ocurrido, donde una persona le habría sustraído un teléfono celular – marca Samsung- a un joven menor de edad, por lo que, con las características brindadas realizaron un intenso rastrillaje en las inmediaciones, logrando localizar y aprehender a un hombre mayor de edad, quien al exhibir sus pertenencias, se observo que llevaba un teléfono celular con similares características al sustraído, no pudiendo justificar la procedencia del mismo, resultando aprehendido. Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el aparato resulto ser el sustraído.

El celular recuperado junto al aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.