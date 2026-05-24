Demoran a un joven y recuperan un celular robado

El procedimiento lo realizaron los citados
efectivos, cuando encontrándose por calles Los Alpes y Tres Sargentos, son
alertados acerca de un ilícito ocurrido, donde una persona le habría sustraído
un teléfono celular – marca Samsung- a un joven menor de edad, por lo que, con
las características brindadas realizaron un intenso rastrillaje en las
inmediaciones, logrando localizar y aprehender a un hombre mayor de edad, quien
al exhibir sus pertenencias, se observo que llevaba un teléfono celular con
similares características al sustraído, no pudiendo justificar la procedencia
del mismo, resultando aprehendido. Posteriormente y tras las correspondientes
averiguaciones, el aparato resulto ser el sustraído.
El celular recuperado junto al aprehendido fue
puesto a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaria Séptima
Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.