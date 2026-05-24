Tatacuá: Los tres fallecidos en la Ruta 118 viajaban al velorio de otro hermano en Santa Rosa

Tres hermanos fallecieron el viernes alrededor de las 18:30
en un choque frontal sobre la Ruta Nacional 118, cerca de la localidad de
Tatacuá. El hecho adquiere un tinte aún más trágico, ya que las víctimas
viajaban hacia la localidad de Santa Rosa para asistir al velorio de un cuarto
hermano, identificado como Carlos Sotelo.
Fuentes policiales confirmaron que los fallecidos son María
Delia Sotelo, Mario Donato Coseres y Faustina Sotelo.
Los tres se trasladaban desde Corrientes Capital en un
Chevrolet Corsa Classic gris que terminó aplastado por un camión con acoplado.
El vehículo de carga era conducido por Hugo Hernán Antúnez,
un joven de 20 años oriundo de Saladas.
El impacto fatal ocurrió en el kilómetro 36, en el sector
conocido como "la curva de Tatacuá", un lugar con historial de
fatalidades en siniestros viales.
Las pericias preliminares establecieron que el Corsa se
habría cruzado de carril en el momento exacto en que el camión avanzaba en
sentido contrario.
Tras la colisión, ambos rodados despistaron hacia la
banquina donde terminaron entre los altos pastizales, quedando el automóvil
semienterrado y con la cabina del camión encima de su estructura.
Los tres ocupantes del auto murieron de forma inmediata.
Horas más tarde, bomberos voluntarios de Tatacuá y Tabay
lograron extraer los cuerpos de entre los hierros retorcidos.
El operativo de rescate y remoción finalizó cerca de las
00:30 de este sábado, tras un intenso trabajo en una zona de difícil acceso que
requirió el uso de una retroexcavadora aportada por la Intendencia de Tabay,
según detalló el portal de FM La Ruta.
El fiscal de Santa Rosa, Carlos Daniel Lezcano, intervino de
urgencia en el caso y ordenó las pericias mecánicas y accidentológicas de
rigor.
Entre las medidas de protocolo, se le practicó un test de
alcoholemia al chofer del camión que arrojó resultado negativo (0,0 gramos de
alcohol en sangre).
Las autoridades también confirmaron que el transporte de
carga circulaba con toda su documentación en regla.
Finalmente, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados
al hospital "María Auxiliadora" de la localidad de Saladas para los
exámenes cadavéricos correspondientes, mientras la comunidad acompaña a una
familia devastada por la acumulación de tragedias.
Fuente: Fm La Ruta