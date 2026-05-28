jueves, 28 de mayo de 2026

Demoran a varias personas en operativos de prevención

En el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 28 de mayo, se llevó adelante un importante operativo conjunto de prevención y control en jurisdicción de la Comisaría Seccional 19° de la capital, arrojando como resultado la demora de varias personas y el secuestro de varias motocicletas.

El despliegue policial se desarrolló entre las 03:00 y las 05:00 horas, del operativo participaron efectivos del Comando Patrulla, personal motorizado, móviles de la Comisaría 19°, grupos especiales G.R.I.M. II y G.R.I.M. IV, además de efectivos de la División Infantería, quienes realizaron recorridas, controles e identificación de personas y vehículos en distintos sectores de la jurisdicción.

Como resultado del amplio despliegue preventivo, se logró la demora de 20 personas, una de ellas con una medida cautelar activa, quienes no contaban con documentación que acreditara identidad al momento de los controles.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta y una bicicleta, debido a que sus ocupantes no poseían la documentación correspondiente que acreditara propiedad o procedencia de los rodados.

Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, continuándose con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.