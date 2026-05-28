Demoran a varias personas en operativos de prevención

El despliegue policial se desarrolló entre las 03:00 y las 05:00 horas, del
operativo participaron efectivos del Comando Patrulla, personal motorizado,
móviles de la Comisaría 19°, grupos especiales G.R.I.M. II y G.R.I.M. IV,
además de efectivos de la División Infantería, quienes realizaron recorridas,
controles e identificación de personas y vehículos en distintos sectores de la
jurisdicción.
Como resultado del amplio despliegue preventivo, se logró la demora de 20
personas, una de ellas con una medida cautelar activa, quienes no contaban con
documentación que acreditara identidad al momento de los controles.
Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta y una
bicicleta, debido a que sus ocupantes no poseían la documentación
correspondiente que acreditara propiedad o procedencia de los rodados.
Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, continuándose con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.