Paso de los Libres: La Policía recuperó parte de una bicicleta robada e identificó a los presuntos autores de un hurto

El hecho habría ocurrido en un galpón utilizado como depósito, ubicado
por calle Coronel Reguera al 1300 de esa ciudad, de donde personas desconocidas
sustrajeron una bicicleta -marca Fire Bird MTB, rodado 29-.
Tras tomar conocimiento del hecho, personal de investigaciones de la
citada dependencia realizó un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad y
distintas averiguaciones, logrando individualizar e identificar al presunto
autor del hecho, tratándose de un joven de 19 años de edad.
Asimismo, continuando con la línea investigativa los investigadores
obtuvieron información de que el rodado habría sido vendido a otro sujeto,
quien posteriormente habría descartado partes de la bicicleta en un terreno
baldío ubicado en cercanías de las vías del tren, por calle Uruguay.
Luego de un minucioso rastrillaje en la zona, los efectivos lograron
hallar y secuestrar el cuadro de la bicicleta sustraída, aunque con faltante de
ambas ruedas.
Al respecto, dos personas fueron identificadas, siendo puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.