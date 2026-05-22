viernes, 22 de mayo de 2026

Demoraron a un joven que transportaba una aspiradora y no pudo justificar su procedencia

En la tarde de ayer 21-05-26, efectivos policiales del GRIM V, demoraron a un joven y secuestraron un electrodoméstico de dudosa procedencia, durante tareas preventivas realizadas en inmediaciones de calles Los Charrúas y Cruz de los Milagros de esta ciudad.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas, cuando el personal policial observó a un sujeto transportando una aspiradora, quien al notar la presencia policial intentó huir de lugar corriendo en sentido contrario.

En este sentido, rápidamente los uniformados, lo demoraron a los pocos metros del lugar, siendo identificado tratándose de un joven, de 20 años de edad; quien no supo justificar la tenencia del elemento ni su accionar.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaría 21ra, donde se prosigue con los trámites de rigor que corresponden.