viernes, 22 de mayo de 2026

Varios demorados en operativos de prevención

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy 22-05-26, Efectivos policiales de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), llevaron adelante procedimientos, durante sus recorridas de prevención de ilícitos realizadas en distintos sectores de esta capital.

El primero de los procedimientos fue realizado por personal del GRIM 2, alrededor de las 23:00, en inmediaciones de calles Escocia y Valdez Peña, donde demoraron a un joven de 21 años de edad, alias “Chino”, quien se encontraba protagonizando disturbios y una riña en la vía pública. Además, hallaron entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo de aproximadamente 20 centímetros-. Además, tras las primeras averiguaciones, registraba antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por otra parte, efectivos del GRIM 1, alrededor de las 01:00 horas, demoraron a un hombre de 25 años en calle España entre Belgrano y Bolívar, luego de ser observado circulando a alta velocidad en una motocicleta tipo 110 cc. tras un seguimiento controlado y posterior identificación, y conforme a las primeras averiguaciones, arrojó que poseía antecedentes y un pedido de búsqueda y localización.

Finalmente, personal del GRIM 3, tras ser requerido por el sistema de emergencias 911, intervino en calle Armenia entre Chacabuco y Bonpland, donde demoraron a un hombre de 31 años de edad, que presuntamente se encontraba ocasionando daños a vehículos estacionados.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.