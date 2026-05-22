Varios demorados en operativos de prevención

El primero de los procedimientos fue realizado por
personal del GRIM 2, alrededor de las 23:00, en inmediaciones de calles Escocia
y Valdez Peña, donde demoraron a un joven de 21 años de edad, alias “Chino”,
quien se encontraba protagonizando disturbios y una riña en la vía pública. Además,
hallaron entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo de aproximadamente 20
centímetros-. Además, tras las primeras averiguaciones, registraba antecedentes
por delitos contra la propiedad.
Por otra parte, efectivos del GRIM 1, alrededor de
las 01:00 horas, demoraron a un hombre de 25 años en calle España entre
Belgrano y Bolívar, luego de ser observado circulando a alta velocidad en una
motocicleta tipo 110 cc. tras un seguimiento controlado y posterior
identificación, y conforme a las primeras averiguaciones, arrojó que poseía
antecedentes y un pedido de búsqueda y localización.
Finalmente, personal del GRIM 3, tras ser requerido
por el sistema de emergencias 911, intervino en calle Armenia entre Chacabuco y
Bonpland, donde demoraron a un hombre de 31 años de edad, que presuntamente se
encontraba ocasionando daños a vehículos estacionados.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.