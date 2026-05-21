jueves, 21 de mayo de 2026

Detienen a un hombre con pedido de captura

En la tarde de hoy 21-05-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre por merodeo.

El procedimiento se concretó pasadas las 17:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Maipú y calle Aconcagua, donde visualizaron a un hombre merodeando y tras identificarlo como mayor de edad, el mismo no supo justificar su presencia en el lugar, además, tras las correspondientes averiguaciones, el mismo resulto registrar un pedido de detención activo, por lo que fue demorado.

El hombre fue trasladado a la Comisaria Decimo Quinta Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.