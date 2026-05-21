Detienen a un hombre con pedido de captura

En la tarde de hoy 21-05-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre por merodeo.
El procedimiento se concretó pasadas las 17:00 horas,
cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Maipú y calle
Aconcagua, donde visualizaron a un hombre merodeando y tras identificarlo como
mayor de edad, el mismo no supo justificar su presencia en el lugar, además,
tras las correspondientes averiguaciones, el mismo resulto registrar un pedido
de detención activo, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la Comisaria Decimo
Quinta Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.