jueves, 21 de mayo de 2026

La Policía secuestró dos motos adulteradas y varias motopartes, hay cuatro demorados

En la mañana de hoy 21-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos con la colaboración de sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron ordenes de allanamientos en diferentes domicilios, donde secuestraron varias cosas de interés a la causa y demoraron a una persona.

La orden judicial fue diligenciada por los citados efectivos, en distintos domicilios de esta ciudad, lugar donde bajo las formalidades legales, procedieron a la demora de cuatro hombres mayores de edad y al secuestro de dos motocicletas – marca Honda Wave 110 cc.- las cuales presentaban diferentes irregularidades tanto en su documentación como en sus partes, además, hallaron motopartes presuntamente vinculados a otros hechos delictivos que se investigan.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.