La Policía secuestró dos motos adulteradas y varias motopartes, hay cuatro demorados

En la mañana de hoy 21-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos con la colaboración de sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron ordenes de allanamientos en diferentes domicilios, donde secuestraron varias cosas de interés a la causa y demoraron a una persona.
La orden judicial fue diligenciada por los citados
efectivos, en distintos domicilios de esta ciudad, lugar donde bajo las
formalidades legales, procedieron a la demora de cuatro hombres mayores de edad
y al secuestro de dos motocicletas – marca Honda Wave 110 cc.- las cuales
presentaban diferentes irregularidades tanto en su documentación como en sus
partes, además, hallaron motopartes presuntamente vinculados a otros hechos
delictivos que se investigan.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.