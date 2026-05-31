Detienen a un hombre con pedido de captura

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 11:00
horas, cuando personal policial que se encontraba realizando recorridas en la
intersección de calles Zaragoza y Argerich observó a un sujeto que hallaba merodeando
divisando detenidamente domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, por
lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 28 años,
quien no pudo justificar su presencia en el lugar y tras realizar las primeras
averiguaciones resultó que registraría pedido de captura.
Ante esta situación, los uniformados procedieron a
la demora del hombre y a su posterior traslado a la Comisaría Novena Urbana, donde
se continuaron las diligencias y trámites de rigor correspondientes.