domingo, 31 de mayo de 2026

Detienen a un hombre con pedido de captura

En la mañana de ayer 30-05-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada IV -GRIM IV-, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos, lograron la demora a un hombre que registraría pedido de captura.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 11:00 horas, cuando personal policial que se encontraba realizando recorridas en la intersección de calles Zaragoza y Argerich observó a un sujeto que hallaba merodeando divisando detenidamente domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 28 años, quien no pudo justificar su presencia en el lugar y tras realizar las primeras averiguaciones resultó que registraría pedido de captura.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la demora del hombre y a su posterior traslado a la Comisaría Novena Urbana, donde se continuaron las diligencias y trámites de rigor correspondientes.