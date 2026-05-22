viernes, 22 de mayo de 2026

Detienen a un sujeto tras homicidio en Goya

En la mañana de hoy 22-05-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Cuarta de Goya en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevan adelante tareas investigativas en relación a un hecho, el en cual un hombre de 33 años perdió la vida tras resultar lesionado con heridas compatibles con arma blanca.

Según la información inicial obtenida, alrededor de las 05:00 horas, personal policial fue alertado por el sistema integral de emergencias 911 sobre una persona herida en inmediaciones de calle República del Líbano y cortada Timbó de esa ciudad. Al arribar al lugar, constataron la presencia de un hombre con lesiones compatibles con las producidas por arma blanca, identificado posteriormente con el apellido Martínez -33-, por lo que se solicitó asistencia médica y se procedió a su traslado, aunque lamentablemente ya se encontraba sin signos vitales.

Tal es así que de inmediato, se realizaron distintas diligencias, en ese marco, ocasionales testigos indicaron a la persona que estaría sindicado como presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de apellido Ávalos, de 32 años de edad, quien posteriormente fue aprehendido.

El aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.