Detienen a un sujeto tras homicidio en Goya

Según la información inicial obtenida, alrededor de
las 05:00 horas, personal policial fue alertado por el sistema integral de
emergencias 911 sobre una persona herida en inmediaciones de calle República
del Líbano y cortada Timbó de esa ciudad. Al arribar al lugar, constataron la
presencia de un hombre con lesiones compatibles con las producidas por arma
blanca, identificado posteriormente con el apellido Martínez -33-, por lo que
se solicitó asistencia médica y se procedió a su traslado, aunque lamentablemente
ya se encontraba sin signos vitales.
Tal es así que de inmediato, se realizaron distintas
diligencias, en ese marco, ocasionales testigos indicaron a la persona que
estaría sindicado como presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de
apellido Ávalos, de 32 años de edad, quien posteriormente fue aprehendido.
El aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.