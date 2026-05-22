viernes, 22 de mayo de 2026

Un hombre murió tras siniestro vial en Ruta Nacional 12

En la madrugada de hoy 22-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Pedro R. Fernández, tomaron conocimiento de un siniestro vial registrado, sobre Ruta Nacional N°12, a la altura del paraje Alcorta, donde un hombre perdió la vida.

Según la información inicial obtenida, alrededor de las 03:00 horas, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se habría registrado un siniestro que tuvo como protagonista a un automóvil -marca Toyota, modelo Etios-, conducido por un hombre de apellido Insaurralde, de 63 años de edad, y un camión -marca Scania- con semirremolque, conducido por un hombre de apellido Cuello -mayor de edad-.

A consecuencia del siniestro, el conductor del automóvil lamentablemente falleció en el lugar, en tanto, el conductor del transporte de cargas, resultó ileso.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor que corresponden.