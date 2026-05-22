Un hombre murió tras siniestro vial en Ruta Nacional 12

Según la información inicial obtenida, alrededor de
las 03:00 horas, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se
habría registrado un siniestro que tuvo como protagonista a un automóvil -marca
Toyota, modelo Etios-, conducido por un hombre de apellido Insaurralde, de 63
años de edad, y un camión -marca Scania- con semirremolque, conducido por un
hombre de apellido Cuello -mayor de edad-.
A consecuencia del siniestro, el conductor del
automóvil lamentablemente falleció en el lugar, en tanto, el conductor del
transporte de cargas, resultó ileso.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor que corresponden.