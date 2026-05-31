General Paz: Demoran a una mujer y secuestran marihuana

El procedimiento lo realizaron cuando el personal policial se encontraba sobre
Ruta Provincial Nº13, en cercanías al lugar conocido como Tres Bocas, donde observaron
una motocicleta 110c.c teniendo como ocupantes a un hombre y una mujer, quienes
al notar la presencia policial emprendieron su huida en dirección a la
localidad de Berón de Astrada.
Ante esta situación, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado, donde
observaron que los ocupantes arrojaron un envoltorio, dándose a la fuga a pie
el conductor del rodado, internándose en una zona de densa vegetación.
En el lugar, se procedió a la identificación de una mujer de 24 años,
quien fue aprehendida. Asimismo, se secuestró una motocicleta -marca Keller 110c.c-
color negro, dos teléfonos celulares -un Samsung Galaxy A32 y un Motorola Moto
E40-.
Respecto al envoltorio descartado contenía sustancia de origen vegetal,
por lo que se dio intervención al personal especializado de la Dirección
General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, la cual tras ser sometida al
correspondiente tes arrojo positivo para marihuana.
La mujer aprehendida junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición
de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados hasta la dependencia
policiales correspondientes donde se continúan con las actuaciones de rigor.