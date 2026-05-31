domingo, 31 de mayo de 2026

General Paz: Demoran a una mujer y secuestran marihuana

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito de General Paz, en momentos que realizaban recorridas de prevención e identificación de personas, lograron el secuestro de marihuana, una motocicleta y teléfonos celulares, además de la aprehensión de una mujer.

El procedimiento lo realizaron cuando el personal policial se encontraba sobre Ruta Provincial Nº13, en cercanías al lugar conocido como Tres Bocas, donde observaron una motocicleta 110c.c teniendo como ocupantes a un hombre y una mujer, quienes al notar la presencia policial emprendieron su huida en dirección a la localidad de Berón de Astrada.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado, donde observaron que los ocupantes arrojaron un envoltorio, dándose a la fuga a pie el conductor del rodado, internándose en una zona de densa vegetación.

En el lugar, se procedió a la identificación de una mujer de 24 años, quien fue aprehendida. Asimismo, se secuestró una motocicleta -marca Keller 110c.c- color negro, dos teléfonos celulares -un Samsung Galaxy A32 y un Motorola Moto E40-.

Respecto al envoltorio descartado contenía sustancia de origen vegetal, por lo que se dio intervención al personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, la cual tras ser sometida al correspondiente tes arrojo positivo para marihuana.

La mujer aprehendida junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados hasta la dependencia policiales correspondientes donde se continúan con las actuaciones de rigor.