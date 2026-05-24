Golpe al narcomenudeo en Curuzú Cuatiá: Hay cuatro personas detenidas y un demorado

Ayer 23-04-26, en horas de la tarde, efectivos policiales dependientes de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatia en forma conjunta con el GTO de la Unidad Regional III, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio 24 Viviendas de esa localidad, donde -según las tareas investigativas efectuadas- aparentemente funcionaria un “kiosco” de estupefacientes.
En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar
dosis de sustancia vegetal (marihuana) dando un peso total de 14 gramos, dinero
en efectivo; así también fueron aprehendidas cuatro personas (dos mujeres y dos
hombres mayores de edad) y demorado otro joven, quienes junto a lo secuestrado
fueron puestos a disposición de la justicia.
Al respecto, lo secuestrado, las personas aprehendidas y el demorado
fueron trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las
diligencias del caso.