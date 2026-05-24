La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

Personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Sexta urbana, tomaron conocimiento de un hecho delictivo registrado en horas de la madrugada de hoy 23-05-26, en un domicilio ubicado en el barrio Popular, donde persona desconocida sustrajo un ventilador industrial y una bicicleta.
Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados efectivos dieron
inicio a tareas investigativas, lo que permitió recuperar los mencionados
elementos, los cuales habría sido vendidos a un vecino, quien manifestó haber
adquirido dichos elementos de buena fe, por lo que fueron secuestrados.
Cabe señalar que el presunto ya se encontraría identificado. Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso.